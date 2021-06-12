İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu: Yıkım adeta geliyorum demiş

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Anıl Tokgöz'ün hazırladığı iddianamede, genç yapılı yer kabuğu üzerinde bulunan Türkiye'de en riskli olarak değerlendirilen 1'inci derecedeki deprem bölgesinde İstanbul, İzmir gibi illerin yer aldığı, bu nedenle binaların statik betonarme hesaplarının nasıl yapılacağının, hangi katsayıların kullanılacağının, beton kalitesinin ve zemin sınıfının nasıl belirleneceğinin, yapı denetim şirketlerinden neleri denetlenmesi gerektiğinin kanun ve yönetmeliklerle belirlendiği bildirildi.