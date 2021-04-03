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Haberler Galeri İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:43

tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

'in ilçesinde dağlık alanda tespit edilen mozaiklerdeki, eseri "kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığına" ilişkin yazı dikkati çekti. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, "Burada bulunan mozaikler arkeolojik açıdan çok değerli. Patika yollardan traktörle gelinebilecek bir noktada yer alıyor. Bu bir evrensel kültür varlığı ve nadir rastlanan bir eser" dedi.

İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

'in ilçesinde yürütülen kaçak kazı operasyonunda, Roma döneminde inşa edilmiş bir manastır ile yaklaşık 1500 yıllık mozaiğe rastlandı.

İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla ulaşım imkanının bulunmadığı dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, toprağın yaklaşık 2 metre altındaki tarihi kalıntıları çıkarmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı.

İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

Jandarmanın bilgilendirmesi üzerine Arkeoloji Müzesi uzmanları bölgede inceleme yaptı. Çalışmalar sonunda, Roma dönemine ait manastır kalıntısı ve dünyada eşine az rastlandığı belirtilen 1500 yıllık mozaik tespit edildi, bölge koruma altına alındı.

İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...

Sarmaşık motifleriyle süslenmiş eserin üstündeki, mozaiği "kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığına" ilişkin yazı dikkati çekti.

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