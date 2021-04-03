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Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:41Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:43
İzmir tarihi keşif! Kilisenin ihtiyar heyeti için yaptırmışlar! Dikkat çeken yazı...
İzmir'in Aliağa ilçesinde dağlık alanda tespit edilen mozaiklerdeki, eseri "kilisenin ihtiyar heyetinden bir erkeğin ailesinin esenliği için yaptırdığına" ilişkin yazı dikkati çekti. İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Hünkar Keser, "Burada bulunan mozaikler arkeolojik açıdan çok değerli. Patika yollardan traktörle gelinebilecek bir noktada yer alıyor. Bu bir evrensel kültür varlığı ve nadir rastlanan bir eser" dedi.