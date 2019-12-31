İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü.

Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Enver Y. ile birlikte operasyonda yalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.