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  • İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşini silahla öldüren, polisi de yaraladıktan sonra saklandığı evde yaralı olarak yakalanan zanlı, tedavisinin ardından ifade işlemleri için Torbalı'ya götürüldü. İfade işlemleri için Torbalı'ya getirilen katil zanlısı Enver Y'nin, yakalandığında "ben yapmadım" dediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 31.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 14:08
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı (53) ve aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren, bir polisi de yaralayan ve düzenlenen operasyon sonucu yaralı olarak yakalanan zanlı Enver Y.'nin İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Polis ekiplerince hastaneden alınan zanlı, Torbalı'ya götürüldü.

Bu arada zanlının, ilk yakalandığında polise "ben yapmadım" dediği, otelden kaçarken de bir arkadaşına "Beni almayacak mısın?" şeklinde mesaj attığı öğrenildi.

Enver Y. ile birlikte operasyonda yalanan diğer 4 şüphelinin de emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Olayın geçmişi

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park (53), 29 Aralık akşamı İzmir Ertuğrul Mahallesi'ndeki evine gelen maskeli şüpheli tarafından silahla vurulmuş ve kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Olaydan kısa süre sonra aynı hastanede genel cerrahi uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal de Park'ın evine 600 metre mesafedeki ikametgahında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Şüphelinin, para istediği Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i de silahla tehdit ederek para istediği, evine kadar götürdüğü, eşi Hatice Gülcemal'i silahla öldürdüğü belirtilmişti.

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Zanlı, Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra eşi Harun Gülcemal'i silah tehdidiyle bir bankanın ATM'sine götürmüş, kartından 1500 lira çekmiş ardından Harun Gülcemal'i bırakıp taksiyle otele gitmişti.

İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı 'ben yapmadım' demiş

Zanlının Yazıbaşı Mahallesi'ndeki otele giriş yaptığını belirleyen ekipler, geniş güvenlik önlemi almış, polisin geldiğini fark eden şüpheli, birinci kattaki odanın penceresinden atlayarak markete girmişti.

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