Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

Dün AK Parti kongresinde MKYK'da geniş bir değişim yaşandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliği ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan bilgilerin ardından en net açıklama, canlı yayında geldi. AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Kabine değişikliği ya da bir başka değişle yeni Bakanlar Kurulu hakkında sorular soruya yanıt verdi. Kabine değişikliği kulisleri sonrası "Hangi bakanlar değişecek, yeni kabinede hangi bakanlar yer alacak" gibi sorular merak konusu oldu. Ünal, yeni bakanlar listesi açıklanması ile ilgili önemli ipuçları vererek, "Bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor" dedi ve kabine değişimi için önümüzdeki günleri işaret etti.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.