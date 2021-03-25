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Haberler Galeri Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

için resmi açıklama bekleniyor: için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

isim listesi için geri sayım sürüyor. Uzun süredir kulislerde dolaşan bilgilerinin ardından en net açıklama önceki gün 'den gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zaman kabine değişikliği ile bakanları değiştirebileceği aktarılmıştı. Hangi bakanlar veya diğer kurumların başkanlıklarının değişeceği konusunda kesin bir bilgi gelmedi. Yapılan resmi açıklama sonrası vatandaşlar, "Kabine değişikliği ne zaman yapılacak, hangi bakanlar değişecek, yeni isim listesi belli mi" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 12:42
Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

Dün kongresinde MKYK'da geniş bir değişim yaşandı. Toplantı öncesi ile ilgili Ankara kulislerinde dolaşan bilgilerin ardından en net açıklama, canlı yayında geldi. AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında Kabine değişikliği ya da bir başka değişle yeni Bakanlar Kurulu hakkında sorular soruya yanıt verdi. Kabine değişikliği kulisleri sonrası "Hangi bakanlar değişecek, yeni kabinede hangi bakanlar yer alacak" gibi sorular merak konusu oldu. Ünal, yeni bakanlar listesi açıklanması ile ilgili önemli ipuçları vererek, "Bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor" dedi ve kabine değişimi için önümüzdeki günleri işaret etti.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.

Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

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Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor.

Kabine değişikliği için resmi açıklama bekleniyor: Yeni kabine için bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 25 Mart bilgiler…

2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

SON DAKİKA