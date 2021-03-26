Kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

Kabine değişikliği ile ilgili söylentiler ve çeşitli listeler uzun süredir sosyal medya gündemindeydi. Bu konu hakkında, bir televizyon programında kedisine yöneltilen "kabine değişikliği olacak mı" sorusuna yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, kongredeki değişim süreciyle, kabinede de değişikliği olabileceğine işaret etti. Hemen sonrasında, MKYK sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusuna "Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diyerek yanıtladı.

HANGİ BAKANLAR DEĞİŞECEK? KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?

Hangi bakanların değişeceği, Cumhurbaşkanı Kararı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Kabine değişikliğinin kapsamı net olarak bilinmişyor. Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yer alan bakanlar; Adalet Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak biliniyor.