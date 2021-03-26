Kabine değişikliği için resmi açıklaması bekleniyor: Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi belli oldu mu? 26 Mart bilgiler…

Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği ile ilgili bu hafta peş peşe açıklamalar geldi. Bir süredir kulislerde konuşulan yeni kabine listesi ve kabine değişikiliği sorularına en net yanıt AK Partili iki isimden geldi. İlk olarak kabine değişikliği olacak mı sorusuna yanıt veren AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde değişikliğe gidebileceğini söyledi. 7. Olağan Kongresi sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusu üzerine açıklamalarda bulundu. Son resmi açıklamalara göre, yeni bakanlar listesi belli mi, yeni kabinede hangi bakanlar olacak? İşte, yanıt bulan sorular ve merak edilenler...