Kabine kararları ile Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Bu pazar günü yasak var mı? İşte hafta sonu yasağı son durum!

Pazar günü sokağa çıkma yasağı ile ilgili beklenen kabine kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran tarihli kabine toplantısı kararları ve önümüzdeki sürece ilişkin detayları paylaştı. Salgınla mücadele alanında atılan adımların altını çizen Erdoğan, "Pazar günü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak" sorusuna da yanıt verdi. Açıklanan kabine kararlarına göre, Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi, Pazar günü yasak var mı? İşte, kabinede alınan hafta sonu Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararları ve uygulanacağı tarih...