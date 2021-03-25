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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

Kabinet toplantısı tarihi için geri sayım başladı. tedbirleri, ortaokul ve liselerde yüz yüze sınavlar ile yüz yüze eğitim ve son olarak gündemde olan kabine değişikliği beklentisi nedeniyle "Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta hangi gün kabine toplantısı var" soruları araştırılıyor. ayı başında uygulanan "yerinde karar" dönemi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs risk haritasına göre, düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok yüksek riskli illerdeki tedbirler ve kısıtlamaların durumu, her iki haftada bir kabine toplantısında görüşülüyor. Mart ayı resmi programına göre, bu hafta kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Giriş Tarihi: 25.03.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 08:56
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

Yeni haftada kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusu, risk haritasında renk kodu değişen illerde yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere, 84 milyon tarafından araştırılıyor. Koronavirüs kısıtlamalarının akıbeti başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin istişare edildiği kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor ve sonrasında kararlar kamuoyu ile paylaşılıyor. Yüz yüze eğitim, yüz yüze sınavlar ve tedbirler kabine toplantısı sonrası değişebiliyor ya da uygulama devam ediyor. Özellikle, düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok riskli iller, koronavirüs risk haritasında illerin durumu değişince, hangi illerde kafe ve restoranların faaliyetine devam edeceği merak ediliyor. İşte, resmi açıklamalara göre "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak" sorsunun yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? 25 MART PROGRAMI

En son geçtiğimiz hafta 15 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır. Geçtiğimiz aylar içerisindeki uygulamalara baktığımızda Başkan Erdoğan, her iki haftada bir kabineyi topluyor. Bu nedenle de önümüzdeki hafta toplantının yapılması daha muhtemel...

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

SON YAPILAN KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMALARI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, 'Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken, şehirlerimizin, tedbirlere uyma derecelerine göre gelecekte hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini de söylemiştik. Sağlık Bakanlığımız, salgının illerimizdeki seyrini yakından takip ediyor. Bugünkü Kabine Toplantımızda, son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

Kimi illerimizde görülen nispi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca aşılama yaygınlaştıkça, salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek, süreci yakından takip edeceğiz.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

Tüm verileri göz önüne alarak, bugünkü toplantımızda, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip etme kararı aldık.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bu hafta var mı? Tedbirler, sınavların durumu için yeni kabine kabine toplantısı tarihi bekleniyor

Milletimizin, yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak, bu meselenin üstesinden hep birlikte geleceğiz.' dedi.

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