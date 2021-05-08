Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Bu yıl Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor Kadir Gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Kadir Gecesi zikirleri ve tesbihleri neler? Kadir Gecesinde Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;