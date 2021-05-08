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Haberler Galeri Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 18:18

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Bin aydan daha hayırlı ve Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'e inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi, bu akşam idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar merak konusu oldu. Peki, Kadir Gecesi çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte, Kadir Gecesinde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak duası

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesine denk geliyor. Bu yıl Kadir Gecesi, 8 Mayıs 2021 Cumartesi gecesi idrak edilecek. İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor Kadir Gecesinde eller semaya yükselecek ve dualar edilerek ibadetler gerçekleştirilecek. Bu noktada, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler önem arz ediyor.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Bu kıymetli geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, ve tesbihleri neler? Kadir Gecesinde Cebrail ve görevli melekler (ki sayısını ancak Rabb'imiz bilir) art arda inerler. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirleri şu şekildedir;

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

1- Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.
2- Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyiz ve fazilet itibarıyla denk sayılır.
3- Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.
4- Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı. Onların dualarına amin diyecekler.
5- Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerin de lideri olan Hz. Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber. Cebrail'in inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor. Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af, kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun. Göremiyorsun. Bu ne denli bir kayıp ve hüsran.
6- Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.

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Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILMALI?

1- Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek, anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.
2- Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.
3- Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakınız. Daha dün konuştuğunuz çok kişi bugün belki hayatta değiller. Fırsatı kaçırmayalım.
4- Kul haklarını helal ettirelim.
5- Bu gece tövbe edelim. Günahımız var. Hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.
6- İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabb'inin hatırı için bırakabilse.
7- Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.
Hepinizin Kadir Gecesi mübarek

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

KADİR GECESİ TESBİHLERİ

-'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

Kadir Gecesi tesbihleri, zikirleri ve okunacak dualar sureler: Kadir Gecesinde hangi tesbihler ve zikirler çekilir?

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Bu mübârek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız.

Âyet-i kerîmede "Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et!..." (Furkân sûresi, 58) buyrulmaktadır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Meşrû işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir." (İbn-i Mâce, Nikâh, 19; Ebû Dâvud, Edeb, 18)

"Şükür, îmânın yarısıdır..." (Süyûtî, el-Câmiu's-Sağîr, I, 107)

"Cenâb-ı Hakk'ın nîmetlerine hamd ü senâ, insanı nîmetin zevâlinden emîn kılar." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 3836)

"Allah'a hamdetmek şükrün başıdır. Allah'a hamdetmeyen bir kul O'na şükür etmemiştir." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 3835)

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