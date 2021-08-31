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Haberler Galeri Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu
Giriş Tarihi: 31.08.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 08:12

Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

Konya'daki TIR faciasında ölen 6 kişilik aileden 18 yaşındaki Fatih Ocak'a 18 yıl önce otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden amcasının, ağabeyi Hacı Naspi'nin de 24 yıl önce kamyon altında kalarak ölen dedesinin adını taşıdığı ortaya çıktı.

Ali ALTUNTAŞ
Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

Kayseri'den tatil için Antalya'ya giden Ocak ailesinin bulunduğu otomobile, geçen Cuma günü, Konya-Aksaray yolunun 60. kilometresinde kontrolden çıkan amonyum nitrat yüklü TIR çarptı.

Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

Kazada Baba Mesut Ocak (41), anne Ocak (41), çocukları Hacı Naspi Ocak (20), Fatih Ocak (18) ve Asude Ocak (9) ile teyze Fatmanur Kafa (24) hayatlarını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Nisa Nur Ocak ile TIR şoförü İsmail Yılmaz ise Konya'da tedavi altına alındı.

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Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

Kazada hayatını kaybeden Fatih ve Hacı Naspi Ocak kardeşlerin hikayeleri ise yürekleri dağladı. Baba Mesut Ocak'ın, ilk çocuğu Hacı Naspi'ye, 24 yıl önce kamyon altında kalarak hayatını kaybeden dedesi Hacı Kafa'nın adını, 18 yıl önce otobüs altında kalarak hayatını kaybeden kardeşi Hasan Fatih'in ismini de yine aynı yıl doğan oğlu Fatih'e verdiği ortaya çıktı.

Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

Kazanın kurbanlarından Feyzanur Kafa'nın da babası Hacı Kafa kamyon altında kalarak öldüğünde, henüz 2 aylık olduğu belirlendi.

Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

"BU NASIL BİR TESADÜFTÜR"

Babaanne Fatma Ocak, Kaza kurbanlarının, geçen Cumartesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uğurlandığı törende "Fatih'im sonun adını verdiğimiz amcan gibi mi olacaktı? Bu nasıl bir tesadüftür" diyerek gözyaşı döktü. Törene katılan yaklaşık 2 bin kişi de "İsimleri gibi kaderleri de birbirlerine benzedi" yorumunda bulundu.

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