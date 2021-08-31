Kahreden tesadüf! İsimleri de kaderleri de aynı oldu

"BU NASIL BİR TESADÜFTÜR"

Babaanne Fatma Ocak, Kaza kurbanlarının, geçen Cumartesi, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde uğurlandığı törende "Fatih'im sonun adını verdiğimiz amcan gibi mi olacaktı? Bu nasıl bir tesadüftür" diyerek gözyaşı döktü. Törene katılan yaklaşık 2 bin kişi de "İsimleri gibi kaderleri de birbirlerine benzedi" yorumunda bulundu.