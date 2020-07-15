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Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

Son dakika! 251 vatandaşın şehit olduğu tarihinin en karanlık gecelerinden 15 Temmuz için SETA tarafından özel bir kitap hazırlandı. Kitapta, darbe girişimini yöneten 10 üst düzey darbecinin detaylı profilleri yer aldı, faaliyetleri delilleriyle anlatıldı.

Giriş Tarihi: 15.07.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 09:09
Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti. Bu süreçte birçok soruşturma tamamlandı, davalarda kararlar çıktı. Açık delillere rağmen suçlarını inkâr eden birçok sanık ağır cezalara çarptırıldı. FETÖ'ye yönelik soruşturmalar halen devam ediyor. Yine bu süreçte birçok kitap ve makale yazıldı. Gün yüzüne çıkan yeni bilgiler ışığında, darbecilerin kanlı yüzleri detaylarıyla ortaya konuldu. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan 'FETÖ'nün Askeri Kanadı-Genelkurmay Çatı Davası' adlı kitap da 15 Temmuz sürecine dair dikkat çeken detayları ortaya koyuyor. Kitapta, darbeyi fiilen sevk ve idare eden general, amiral ve albay rütbesindeki 10 eski askerin detaylı profilleri yer alıyor. Dava dosyalarına giren hukuki belgelere dayalı olarak hazırlanan kitapta yer alan profiller ve açıklamalar şöyle:

Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

CUNTACILARIN BİR NUMARASI

Akın Öztürk: Eski orgeneral. Darbe gecesi Akıncı Üssü'ndeydi. Darbeciler tarafından 'genelkurmay başkanı' olarak görevlendirilmişti. Darbeye karşı olan üst düzey generallerin Akıncı Üssü'nde rehin tutulduğunu biliyordu. Akıncı'da rahat bir şekilde hareket ediyordu. Darbe girişimine yönelik askeri faaliyetleri koordine etti.

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Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

AKINCI'NIN KİLİT İSMİ

Mehmet Dişli: Eski tümgeneral. Darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a darbe girişiminin başladığını haber verdi ve kendilerine katılmasını istedi. Rehin alınan Hulusi Akar ve diğer generallerin Akıncı'ya götürülmesi emrini verdi.

Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

DARBENİN ATAMA LİSTESİNİ HAZIRLADI

Mehmet Partigöç: Eski tuğgeneral. Darbecilerin Genelkurmay Karargâhı'ndaki sorumlusuydu. Darbeciler onu TSK'nın komuta yapısında bulunmayan bir göreve; 'Genelkurmay 2. Başkanı Yardımcısı' olarak atamışlardı. Adil Öksüz'ün idaresinde yapılan darbe toplantılarına katıldı. Darbe girişimi için personel atama listesini hazırladı. Darbe girişiminin Genelkurmay ayağını yönetti.

Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

TÜM EYLEMLERİ PLANLAYAN İSİM

Ömer Faruk Harmancık: Eski tuğamiral. Darbenin 'beyni' sayılan isimlerden biriydi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişimi sürecinde yapılacak bütün eylemleri o planladı. Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde süreci idare edenlerden biriydi.

Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

AKAR'I FETÖ'YLE GÖRÜŞTÜRMEK İSTEDİ

Ömer Faruk Harmancık: Eski tuğamiral. Darbenin 'beyni' sayılan isimlerden biriydi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda darbe girişimi sürecinde yapılacak bütün eylemleri o planladı. Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde süreci idare edenlerden biriydi.

Kanlı gecenin hain 10 darbecisi! 251 vatandaşı şehit ettiler...

BOMBALARI O ATTIRDI

Ahmet Özçetin: Eski kurmay albay. Akıncı'daki hava harekâtını yönetti. Onun sevk ettiği uçaklar Cumhurbaşkanlığı külliyesini, Meclis'i ve Özel Harekât Daire Başkanlığı'nı bombaladı. O gece yaptığı bütün telsiz görüşmeleri kayıtlara geçti. Davada aleyhine delil oldu.

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