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Haberler Galeri Kapadokya'da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi
Giriş Tarihi: 29.10.2021 08:47 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 08:48

Kapadokya'da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan Kapadokya'da, sıcak hava balonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

ALP KÖRÜKCÜ
Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonlarının Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlık yapıldı.

Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Tur için hazırlanan balonların sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı.

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Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Sepetlere turistlerin alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde yaklaşık bir saat boyunca uçtu.

Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi
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