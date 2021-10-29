Kapadokya’da gökyüzü Türk bayraklarıyla renklendi

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonlarının Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanlarında gün doğumu vaktinde hazırlık yapıldı. Tur için hazırlanan balonların sepetlerine, görevlilerce Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Sepetlere turistlerin alınmasının ardından sıcak hava balonları peş peşe gökyüzüne yükseldi. Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde yaklaşık bir saat boyunca uçtu.