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Haberler Galeri KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.06.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 18:15

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Piyasaların son işlem günü de tamamlanırken anlık ve canlı altın fiyatları merak konusu oldu. İnişli çıkışlı hareketlilik yaşayan gram altın fiyatı bugün 500 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı da yükseliş trendine girerken 825 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek altın, yarım altın, ata altın, tam altın, cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ise yükseliş trendini takip ediyor. Serbest piyasada bugün çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak araştırılıyor. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 25 Haziran 2021 Cuma canlı altın alış satış fiyatı!

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Serbest piyasalardan canlı altın fiyatları, son işlem günü tamamlanırken yakından takip ediliyor. Düğün ve nikah sezonu ile beraber 22 ayar bilezik başta olmak üzere, çeyrek altın, yarım altın ve gram altına olan artış gösterdi. Durum böyle olunca, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu sorusu gün içerisinde sık sık araştırılıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar konusuyla, yatırımcılar ve hediye almayı düşünenler Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı altın fiyatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Güncel altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından görebilirsiniz. İşte, altın fiyatları bugün...

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.291,00
  • Satış: 3.356,00

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KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.315,00
  • Satış: 3.365,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 501,30
  • Satış: 501,40

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAPALIÇARŞI'DA SON DURUM | Altın fiyatları bugün kritik seviyede! 25 Haziran gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 812,00
  • Satış: 825,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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