Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet töreni

MSÜ'nün yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu vurgulayan Afyoncu, şöyle konuştu:

"Burada genç astsubay arkadaşlarımızın, aslında tüm Türk milletinin hiç unutmaması gereken hadise şudur. Anadolu toprakları Hititler, Lidyalılar, Romalılar gibi çok büyük milletleri yok etti. Yüz yıl önce aynı şekilde Türk milleti de yok edilmek üzereydi fakat Mustafa Kemal önderliğindeki dedelerimiz, atalarımız büyük bir şahlanış göstererek 30 Ağustos'ta bir destan yazdı, Türk milletini yok olmaktan kurtardı. Atatürk'ü, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."