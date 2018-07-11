Karadeniz'de terörist avı sürüyor; Elebaşı telsizi düşürdü

PANİK TELSİZ KONUŞMALARINDA

Hava destekli operasyonların sürdüğü bölgede, teröristlerin yaşadığı panik de telsiz konuşmalarına yansıdı. Grupların, elebaşı ile kopan telsiz irtibatı nedeniyle korkuya kapıldıkları saptandı. Bölgeyi iyi tanımayan 3'erli grupların, bu nedenle hareket kabiliyeti azaldı. Teröristlerin telsiz konuşmalarından ayrıca erzak ve mühimmat bulmakta zorluk çektikleri, özellikle yaban hayvanlarının olası bir saldırısına karşı da korku yaşadıkları belirlendi. Araziyi didik didik arayan güvenlik güçlerinin varlığı nedeniyle saklanma alanı bulmakta zorlandıkları ifade edildi. Güvenlik güçleri, telsiz konuşmalarından grupların ilerleme yöntemlerine de deşifre etti. Terörist gruptan 2 kişi 500 metre ilerlerken, diğer teröristin ise arkadan gelecek olası bir tehlikeye karşı kontrol görevi yaptığı ifade edildi.