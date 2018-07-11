Karadeniz'de terörist avı sürüyor; Elebaşı telsizi düşürdü

Giresun''un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle önceki gün çıkan, 1 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından bölgede başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Ormanlık alanda, dağ- taş demeden iz sürüp teröristleri arayan özel birliklere, taarruz helikopterleri ATAK ve Kobra'lar da havadan destek veriyor. Çatışmanın ardından bölge sorumlusu 'Türk Tarık' kod adlı terörist Barış Öner'in kaçarken telsizini düşürdüğü, 3'erli gruplar halinde kaçmaya çalışan grupların elebaşıyla irtibat kuramaması nedeniyle hareket kabiliyetinin azaldığı ifade edildi.