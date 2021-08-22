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Haberler Galeri Kastamonu'da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 22.08.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 11:48

Kastamonu'da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketi sonrasında 71 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarıyla hem kayıp ihbarı yapılan 10 kişinin aranmasına devam ediliyor hem de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İHA
Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü. Kastamonu genelinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 71'e yükselirken, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 82 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sel felaketinden en çok zarar gören Bozkurt ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan 10 vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, ekipler ilçenin yaralarını sarabilmek için gece gündüz çalışıyor.

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Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Enkaz kaldırma çalışmalarının yanı sıra ilçede temizlik çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Bu kapsamda Kastamonu'da 6 bin 236 personel, 813 araç, 37 ambulans, 37 UMKE, 4 helikopter, 1 JİKU, 3 drone, 1 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 2 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 785 iş makinesi, 15 vidanjör, 1 mobil enerji aracı, 34 bobcat, 16 itfaiye aracı, 11 cenaze aracı, 34 bot ve 81 motopomp, 3 dalgıç pompa, 31 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak, 1 haberleşme aracı, 1 sahil güvenlik botu, 1 mobil komuta aracı, 1 unimog, 1 hastane donanımı bulunuyor.

Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor
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