Kastamonu’da kayıp ihbarı yapılan kişileri arama çalışmaları sürüyor

Bu ilçelerde birçok bina ve iş yeri zarar gördü. Kastamonu genelinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 71'e yükselirken, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 olmak üzere 82 vatandaşın hayatını kaybettiği öğrenildi. Sel felaketinden en çok zarar gören Bozkurt ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan 10 vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, ekipler ilçenin yaralarını sarabilmek için gece gündüz çalışıyor.

