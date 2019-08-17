Katliamdan ölü taklidi yaparak kurtulmuş

Olay yerinden ayrılmak için hareketlenen Ramazan Duyan, bu sırada evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan dini nikahla yaşadığı eşi Asiye Aydoğmuş'a da iki el ateş etti.



3 kişinin yaşamını yitirdiği olaydan sonra Ramazan Duyan, olay yerine geldiği kamyonetiyle kaçtı. Olaydan şans eseri kurtulan Ayşe Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.