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Haberler Galeri Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...
Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:44

'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

Son dakika haberi: 'nın ilçesindeki dünyaca ünlü 'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; 'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçak su kullanımıyla ilgili bir süre önce soruşturma başlattığı belirtildi.

Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

'nın Cumhuriyet Başsavcılığı bir süre önce başlattığı; 33 yıldır yaşanan kaçak su kullanımıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. 'nin işletmesini elinde bulunduran Anadolu Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Avukat Hasan Gürbüz, şelalenin kaynağından kullanılan kaçak su ile ilgili olarak, "Yaz aylarının gelmesiyle su kullanımı daha da artacak ve vadide kuraklık yaşanacak" dedi.

Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı 'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor.

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Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Güdürümsü mevkiindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı.

Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

Yapılan incelemeler sonunda da kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölümde çok sayıda irili ufaklı kaçak borular olduğu belirlendi.

Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...

Olayın ortaya çıkmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı 26 Mart'ta soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında jandarma suyun kaynağına gelerek fotoğraf ve görüntüler çekerek inceleme yaptı. Soruşturmanın devamında kaçak su kullananların tespit edilip, ifadeleri alınacağı bildirildi.

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