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Giriş Tarihi: 10.04.2021 15:42Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 15:44
Kelebekler Vadisi'nde 33 yıllık skandal! 1988'den beri su saati bile taktırmamışlar! Turizmin gözdesini yok edeceklerdi...
Son dakika haberi: Muğla 'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne akan şelaleyi besleyen kaynaktan; Faralya Mahallesi'nde yaşayanlar ile bölgedeki otel ve pansiyon sahiplerinin borular döşeyerek kaçak su kullanmaya devam ettikleri ortaya çıktı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçak su kullanımıyla ilgili bir süre önce soruşturma başlattığı belirtildi.