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Giriş Tarihi: 20.04.2023 01:13 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 01:15

'Kesin liste' Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. 7'li koalisyon milletvekili aday listesi krizi yaşarken, partilerin adaylarının kimler olduğu da merak ediliyor... Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. İşte il il milletvekili kesin aday listesi...

’Kesin liste’ Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları

YSK, seçimlere yönelik siyasi partiler tarafından verilen aday listelerine yapılan itirazları inceleyerek kararını verdi. Resmi Gazete'de kesin aday listeleri yayınlandı.

’Kesin liste’ Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları

Buna göre; Adalet Birlik Partisi 47, Adalet Partisi 67, AK Parti 87, Anavatan Partisi 63, BBP 87, CHP 80, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Hak ve Özgürlükler Partisi 87, Halkın Kurtuluş Partisi 87, İYİ Parti 78, Memleket Partisi 87, Millet Partisi 87, MHP 87, Milli Yol Partisi 49, Sol Parti 87, Türkiye İşçi Partisi 54, Türkiye Komünist Hareketi 87, Türkiye Komünist Partisi 87, Vatan Partisi 87, Yeniden Refah Partisi 87, Yenilik Partisi 74, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 87, Zafer Partisi 75 seçim çevresinde seçime katılacak.

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’Kesin liste’ Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları

Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

’Kesin liste’ Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları

Milletvekili kesin aday listelerine göre, seçime katılacak siyasi partilerin adayları şöyle:

’Kesin liste’ Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte 14 Mayıs seçimleri için partilerin il il vekil adayları
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