Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
11:05
Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
Seçim döneminde baba-oğul tiyatrosu oynadıkları Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı vermişti. Yaşanan bu gelişmeler ışığında, Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun bayram sonrasında 'değişim manifestosu' hazırlığında olduğunu yazdı.