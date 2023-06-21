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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 11:05

Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

Seçim döneminde baba-oğul tiyatrosu oynadıkları Ekrem İmamoğlu'nun, "Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın" dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün kürsüye çıkarak merakla beklenen konuşmasını yaptı. Ne İmamoğlu'nun değişim çağrılarına ne de kurultay sürecine değinen Kılıçdaroğlu, "Değil 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa kuracağım" diyerek bir kez daha "Gitmiyorum" mesajı vermişti. Yaşanan bu gelişmeler ışığında, Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun bayram sonrasında 'değişim manifestosu' hazırlığında olduğunu yazdı.

Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

14 Haziran'da, Ankara'da İmamoğlu ile gergin bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 6 gün sonra partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

Konuşması boyunca adeta kaçak güreşen Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu'na yanıt verdi ne de kurultay sürecindeki adaylık yarışına değindi.

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Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

HEZİMETİ KABUL ETMİYOR

Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, "Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI! DEĞİŞİMLE İLGİLİ FİKRİM NET, DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda.

Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.

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