Kılıçdaroğlu bir kez daha mesajı verdi! İmamoğlu’ndan manifesto hazırlığı...

HEZİMETİ KABUL ETMİYOR



Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, "Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu" şeklinde konuştu.