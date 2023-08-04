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Haberler Galeri Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB'ye çevirdi...
Giriş Tarihi: 04.08.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 16:29

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB'ye çevirdi...

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından "değişim" tartışmalarının başladığı CHP'de sular durulmadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla yaptığı "zoom toplantısı" parti içinde büyük krize neden olurken, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı alevlenmişti. Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini anlayan İmamoğlu'ndan geri vites geldi. İmamoğlu rotayı yeniden İBB'ye çevirdi. İşte detaylar...

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB’ye çevirdi...

14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinden sesler yükselmeye başlamış koltuğu sallantıya girmişti.

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB’ye çevirdi...

Seçim süreci boyunca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı koltuğunu almak için Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kazan kaldırdı, 'Değişim şart' diyerek yenilgi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

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Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB’ye çevirdi...

GİZLİ ZOOM TOPLANTISI

Her fırsatta 'değişim' çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gündeme bomba gibi düşen gizli zoom toplantısı büyük yankı uyandırmıştı.

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB’ye çevirdi...

Değişim yankıları her geçen gün şiddetini artırırken Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlıkta değişim hedefi için nasıl bir yol izleyeceği de merek konusu olmuştu.

Kılıçdaroğlu’na diş geçiremeyen İmamoğlu’ndan geri vites: Rotayı yeniden İBB’ye çevirdi...

Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya gelmişti

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