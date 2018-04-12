Kırşehirli şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Semih Şahin'in cenazesi, Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyüne getirildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Şahin'in cenazesi, baba evinde alınan helalliğin ardından Büyükabdiuşağı Yukarı Mahalle Camii'ne götürüldü. Burada yapılan törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kırşehir milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Vekili Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve ilçe kaymakamlarıyla şehidin ailesi ve yakınları katıldı.