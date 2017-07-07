En güzel 2017 Cuma mesajları bu sayfada! - İşte resimli Cuma mesajları
Müslümanlar için en değerli günlerden birisi olarak kabul edilen Cuma günlerinin gelmesi ile beraber dua ve ibadetler daha da artıyor. Cuma mesajları ile ise bugünün coşkusunu birlikte yaşama imkanına sahipsiniz. Resimli Cuma mesajları sayesinde uzakta bulunan yakınlarınıza güzel ve dualı bir söz yollayabilirsiniz. En güzel 2017 Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu haftada sabah.com.tr'de.
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En güzel 2017 Cuma mesajları bu sayfada! - İşte resimli Cuma mesajları
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Kısa ve uzun en güzel Cuma mesajları bu sayfada! - İşte 2017 resimli Cuma mesajları