Kızılay'dan kara propagandalara belge ve rakamlarla cevap
Kızılay'dan kara propagandalara belge ve rakamlarla cevap
Son günlerde belirli çevreler tarafından ülkemizin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım örgütlerinden olan Türk Kızılay'a yönelik maksatlı bir karalama kampanyası yürütülmektedir. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği ana ilkelerinden biri haline getirmiş olan Kızılay'a yönelik eleştirilerin bir bölümünün karalama maksatlı ve iftira niteliğinde olduğu açıktır. Önemli bir bölümünün ise Kızılay'a yönelik bilgi eksikliğinden kaynaklandığı görülmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek için hazırlanan ve eklerde sizlere de takdim edilen çalışmalarla, Kızılay'a yönelik bilgi eksikliğini gidermeyi amaçladık.
Giriş Tarihi: 04.02.2020
17:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
17:31
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