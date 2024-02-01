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Giriş Tarihi: 01.02.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 11:36

KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

KOAH hastası Kemal Atkoşar, fenalaşarak kaldırıldığı özel hastanede iddiaya göre acil servis sonrası yoğun bakım yerine ücretli servise alınmak istendi. Ailenin bu durumu kabul etmemesi üzerine acil servis sonrası ağzından oksijen desteği çekildi. Bunun üzerine daha da fenaşalan Atkoşar, sevk edildiği hastaneler sonrası önce entübe edildi, sonra da hayatını kaybetti. Babasının ölümünde ihmal olduğunu savunan kızı Ece Atkoşar, özel hastane doktoru ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken: "Biz babamızın üzerine toprak attık. Başka babaların atılmasın" diye konuştu.

HUZEYFE ATICI
KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

Yaklaşık 10 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden Kemal Atkoşar'ın (67) durumu son 2 ayda ağırlaştı. Fenalaştığı anlarda hastaneye götürülen Atkoşar, yoğun bakım ünitesindeki acil müdahaleler ve oksijen desteği ile normale dönüyordu. Geçtiğimiz 7 Ocak tarihinde de akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Atkoşar, ambulansla Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atkoşar'ın bu durumu sık yaşayan eşi Yüksel Atkoşar ve oğlu Fatih Atkoşar özel hastaneden acil servisteki müdahale sonrası yoğun bakım talep etti. İddiaya göre hasta Atkoşar ile ilgilenen doktor Movlan A. ise yoğun bakım yerine belli bir ücrete tabii olan servise yatışı öngördü.

KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

Ailenin yatışı kabul etmemesi üzerine yoğun bakıma da alınmayan Atkoşar'ın nefes almasını kolaylaştıran oksijeni çalışanlar tarafından ağzından çekildi. Fatih'te bulunan bir devlet hastanesine sevk edilmek üzere ambulans talep edildi. Ambulans ile hastaneye sevk için bekleyen Atkoşar, 30 dakika oksijensiz ve müdahalesiz kalınca daha da fenalaştı. Önce devlet hastanesinde müdahale edilen Atkoşar burada entübe edilerek acilen yoğun bakıma alındı.

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KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

Yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından daha sonra Şişli'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Atkoşar, burada tüm müdahalelere rağmen 8 Ocak tarihinde saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. 9 Ocak tarihinde ise öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları eşliğinde Silivrikapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

Babasının vefatı ile yıkılan Ece Atkoşar (37), Gaziosmanpaşa'da bulunan özel hastanede yoğun bakıma alınma yerine servise yatış öngören doktor Movlan A. ve babasının oksijensiz kalmasına sebep olan çalışanlar hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.

KOAH hastasının ölümünde korkunç iddia: 30 dakika boyunca…

"BİZ BABAMIZIN ÜZERİNE TOPRAK ATTIK BAŞKA BABALARIN ATILMASIN"
Kemal Atkoşar'ın kızı Ece Atkoşar, ihmal iddialarını ve yaşananları şu cümlelerle anlattı: "7 Ocak gecesi özel bir hastanenin ihmali yüzünden 8 Ocakta babamı kaybettik. Gaziosmanpaşa'da özel bir hastaneye babamı götürdük.

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