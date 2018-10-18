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arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Giriş Tarihi: 18.10.2018 07:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 07:24
Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Kayıp Gazeteci Cemal olayı için İstanbul Başkonsolosluğu Konutu'na girerek yaklaşık 9 saat çalışma yapan, ardından da konsolosluğa gelen ekip yaklaşık 5 saat sonra buradan ayrıldı.

Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Elde edilen deliler özel kutularda taşındı. Konsolosluk binasında yapılan aramaların ardından delil torbalarının çıkarılışı sırasında, polis memurlarının üzerindeki kırmızı lekeler dikkat çekti.

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Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Cemal 'nın 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan yetkililerin ve ekiplerin konsolosluk binasındaki incelemeleri tamamladı.

Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal 'nın 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubundaki Türk yetkililerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasındaki çalışmaları sona erdi.

Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Başkonsolosluk binası ve bahçesinde incelemelerde bulunan ekipler, delil çalışması yaptı.

Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Toplanan deliller özel poşetlere ve kutulara konularak olay yeri inceleme aracına yüklendi.

Konsoloslukta arama bitti! Polislerin üzerinde kırmızı lekeler

Suudi yetkililerin de eşlik ettiği olay yeri inceleme ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ortak çalışma grubundaki tüm görevliler, konsolosluk binasından ayrıldı.

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