Konya'da nefes kesen askeri tatbikat!

TATBİKATIN AMACI
Uluslararası Anadolu Ankası-2018 Tatbikatında amacın; personel kurtarma harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında 'Personel Kurtarma Görev Kuvveti' unsuları ile çalışabilirliğini (jet, komuta kontrol uçağı ve helikopter pilotları) denemek, 'Hayatta Kalma ve Kaçma Kurtulma' usullerini geliştirmek, uçucuların eğitim seviyelerini artırmak, birleşik harekat kapsamında yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevleri tatbikat senaryolarına dahil ederek planlamak ve icra etmek, diğer ülkeler ile birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek ve işbirliği alanlarını belirlemek olduğu bildirildi.