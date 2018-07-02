Konya'da nefes kesen askeri tatbikat!

Karakolda ağır yaralanan 2 askeri personelin alınması için önce Atak helikopteri ile atışlar yapılarak bölge baskı altına alınırken diğer helikopterden inen askerler yaralı askerleri kurtardı. Bu arada harekat sırasında teknik arıza nedeniyle düşen F-16 savaş uçağının pilotu da helikopter yardımıyla yere inen personel tarafından sedyeye alınarak kurtarıldı. Tatbikatın sonunda uçaktan atlayan paraşütçü askerler katılımcı ülkelerin bayraklarını açarak yere indi. F-16 uçakları da alçak uçuş yaparak katılımcıları selamladı. Tatbikatı 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel ile katılımcı ülkelerden üst düzey askeri personel de takip etti.