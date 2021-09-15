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Haberler Galeri Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...
Giriş Tarihi: 15.09.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 15:57

Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Bolu'da binadaki kokudan şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri kapıyı çalıp dakikalarca bekledi. Kapı bir türlü açılmayınca savcılıktan arama için izin kağıdı alındı. Binaya vinçle camdan girildiğinde ise içeride korkunç bir manzara ile karşılaşıldı. Dairedeki 50 kedi pislik içinde bir ortamdan kurtarılarak, hayvan hastanesine götürüldü.

Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Bolu'da komşularının kötü koku şikayeti üzerine savcılık kararıyla Sevim K.'nin (64) evine giren ekipler, 50 kedi buldu. Kediler, vinçle evin penceresinden alındı.

Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Olay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.

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Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Sevim K.'nin kapıyı açmaması üzerine bu kez savcılıktan izin alındı. Bunun üzerine ekipler, dün akşam savcılık kararıyla Sevim K.'nin evine girdi.

Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Evde 50 kedi bulan ekipler, hayvanları kafese koyup vinçle pencereden çıkardı.

Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Kediler, Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Evde de temizlik çalışması başlatılırken, Sevim K. tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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