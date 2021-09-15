Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...

Olay, ağustos ayında Borazanlar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşularının kötü koku şikayeti üzerine Sevim K.'nin dairesine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile sağlık ekipleri sevk edildi.