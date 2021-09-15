Giriş Tarihi: 15.09.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 15:57
Korkunç manzara! Dakikalarca kapıda beklediler! Savcılıktan izin alıp vinçle camdan girdiler...
Bolu'da binadaki kokudan şüphelenen vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri kapıyı çalıp dakikalarca bekledi. Kapı bir türlü açılmayınca savcılıktan arama için izin kağıdı alındı. Binaya vinçle camdan girildiğinde ise içeride korkunç bir manzara ile karşılaşıldı. Dairedeki 50 kedi pislik içinde bir ortamdan kurtarılarak, hayvan hastanesine götürüldü.