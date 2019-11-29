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Koruma altındaki eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

'ın Reyhanlı ilçesinde nesli koruma altına alınan eşeklerin sayısı, 13 yılda, 15'ten 108'e yükseldi.

DHA Türkiye
Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 15:24
Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Reyhanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2006 yılında, o dönem sayıları 15 olan eşekler, koruma altına alındı.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Geçen 13 yılda, yapılan çalışmalarla eşeklerin sayısı, 108'e yükseldi. Beyaz eşekler, diğerlerine göre daha güçlü ve ömürlerinin de dayanıklı olması nedeniyle bölgede bulunan besiciler ve çobanlar tarafından kullanılıyor.

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Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Reyhanlı'da uzun zamandır çobanlık yapan Orhan Eminoğlu, eşeklerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Bundan 13 yıl önce dönemin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından neslinin tükenmemesi ve sayılarının artması için çalışma başlatılmıştı.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Geldiğimiz yılda ise sayıları 108'e yükseldi. Biz çobanlar olarak eşeklerin koruma altında tutulmasına destek veriyor ve yok olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi

Çobanlık yaptıkları için eşekleri ile koyunlarına eşlik ettiklerini söyleyen Eminoğlu, sayılarının daha da artmasının bölgedeki çobanların yararına olacağını kaydetti.

Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi
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Koruma altındaki beyaz eşeklerin sayısı 108’e yükseldi
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