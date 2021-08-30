Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.