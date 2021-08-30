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Haberler Galeri Külliye'de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Giriş Tarihi: 30.08.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 15:18

Külliye'de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yabancı misyon şefleri ve devlet erkânının tebriklerini, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etmesi dikkati çekti.

ERDEM ANILAN
Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

"Mülteci Çocuk" temalı tablo, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi için dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan sanatçılar tarafından resmedilmişti.

Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

İstanbul Kongre Merkezi'nde, 180'in üzerinde ülke, uluslararası kurum ve kuruluşun temsil edildiği ve 60'a yakın ülkenin devlet ve hükûmet başkanı düzeyinde katıldığı Zirve'nin sembollerinden olan "Mülteci Çocuk" tablosu, mülteciler ve göç olaylarına dikkat çekmek için hazırlanmıştı.

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Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Sanatçıların eseri bitirmesinin ve Dünya İnsani Zirvesinde sergilenmesinin ardından, Zirve'nin kapanış seremonisinde Başkan Erdoğan ve dönemin BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun da tabloyu imzalamıştı.

Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
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Külliye’de dikkat çeken tablo! Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
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