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'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

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Giriş Tarihi: 18.02.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 08:37
Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

'nın ilçesi Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi'nde çıkan yangında iki ev ve iki ahır kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

Edinilen bilgiye göre, Çukurca Beldesi Küçükler Mahallesi'nde Mustafa Boz'a ait ahırda çıktı. Gece saat 02.20 sıralarında meydana gelen yangın 4 saat sonra söndürülebildi.

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Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

, kısa sürede iki evi ve iki ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın anında Boz ailesi fenalık geçirdi. Aileye ilk müdahale 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapıldı.

Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

Yangına, Belediyesi, Çukurca Belediyesi, Tavşanlı Belediyesi ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!
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Kütahya'da gece yarısı kâbusu yaşadılar!
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