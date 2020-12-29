Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, son yolculuğuna uğurlandı. 68 yaşında hayatını kaybeden Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez için Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada yapılan törenin ardından RubenTierrablanca Gonzalez'in cenazesi, Feriköy'de bulunan Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi, dua ve ilahiler eşliğinde defnedildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze törenine az sayıda kişi katıldı. Harbiye Saint Esprit Katedralinde ve Bomonti Notre Dame de Lourdes Kilisesinde, dua etmek isteyenlere özel bir köşe hazırlandı, Saint Esprit Katedralinde ayrıca taziye defteri açıldı.