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Gonzalez bugün 'da toprağa verildi

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi: 29.12.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 16:57
Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez, son yolculuğuna uğurlandı.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi

68 yaşında hayatını kaybeden Ruben Tierrablanca Gonzalez için Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi.

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Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi

Burada yapılan törenin ardından RubenTierrablanca Gonzalez'in cenazesi, Feriköy'de bulunan Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi, dua ve ilahiler eşliğinde defnedildi. Koronavirüs nedeniyle cenaze törenine az sayıda kişi katıldı.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi

Harbiye Saint Esprit Katedralinde ve Bomonti Notre Dame de Lourdes Kilisesinde, dua etmek isteyenlere özel bir köşe hazırlandı, Saint Esprit Katedralinde ayrıca taziye defteri açıldı.

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez bugün İstanbul'da toprağa verildi
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