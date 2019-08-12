Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Çin'in doğusunda etkili olan ve cumartesi gününden bu yana etkisini sürdüren Lekima Tayfunu'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 olurken, kaybolan 16 kişiye de hala ulaşılamadı. O ülke felaketi yaşıyor... Çin'in doğusunda etkili Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı. Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ile Şantung eyaletinde etkili tayfun nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiden ise haber alınamıyor. Cumartesi günü Cıciang eyaletini vuran tayfun 39 kişinin, komşu Anhui eyaletinde de bir kişinin ölümüne yol açtı. Tayfun, Cıciang eyaletinde 1,26 milyon kişinin tahliye edilmesine ve 24,22 milyar yuan (yaklaşık 18,8 milyar Türk lirası) zarara neden oldu. Eyalette 9 kişi de kayboldu. Pazar günü kuzeye doğru yönelen tayfun, Şantung eyaletini vurmaya başladı.