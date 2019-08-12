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'nun bilançosu ağırlaşıyor

'in doğusunda etkili olan ve cumartesi gününden bu yana etkisini sürdüren 'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 45 olurken, kaybolan 16 kişiye de hala ulaşılamadı.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:06
Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

O ülke felaketi yaşıyor...

Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

'in doğusunda etkili Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.

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Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ile Şantung eyaletinde etkili tayfun nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Cumartesi günü Cıciang eyaletini vuran tayfun 39 kişinin, komşu Anhui eyaletinde de bir kişinin ölümüne yol açtı.

Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Tayfun, Cıciang eyaletinde 1,26 milyon kişinin tahliye edilmesine ve 24,22 milyar yuan (yaklaşık 18,8 milyar Türk lirası) zarara neden oldu.

Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Eyalette 9 kişi de kayboldu.

Lekima Tayfunu'nun bilançosu ağırlaşıyor

Pazar günü kuzeye doğru yönelen tayfun, Şantung eyaletini vurmaya başladı.

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