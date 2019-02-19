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Liderleri 'da yakalandı

Giriş Tarihi: 19.02.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 11:22
Liderleri Konya'da yakalandı

'da polis tarafından düzenlenen operasyonda törer örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim verdiği ve örgütün 'Hoca' şebekesinden olduğu iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Liderleri Konya'da yakalandı

Gözaltına alınanlar arasında 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu öne sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de olduğu belirtildi.

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Liderleri Konya'da yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a militan kazandırmak için dini eğitim veren ve örgütün 'Hoca' şebekesi üyesi olduğu ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Liderleri Konya'da yakalandı

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bugün sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Liderleri Konya'da yakalandı

Operasyonda 'Hoca' şebekesinin lideri olduğu ileri sürülen Uğur P. ve eşi Havva P.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Liderleri Konya'da yakalandı

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Liderleri Konya'da yakalandı
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