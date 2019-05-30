Mağarada sıkıştırıldılar! İşte teröristlerin teslim olma anı…
Mağarada sıkıştırıldılar! İşte teröristlerin teslim olma anı…
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda mağarada sıkıştırılan PKK'lı 4 teröristin teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, alınan istihbarat üzerine jandarma ve polis özel harekat timlerinin helikopterlerle bölgeye sevki, mağarada sıkıştırılan teröristlerin "teslim ol" çağrısına uyarak güvenlik güçlerine teslim olmaları yer aldı. Teröristlerden ikisinin geçen yıl Mardin'de 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu tespit edildi.
Giriş Tarihi: 30.05.2019
10:19
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019
10:24