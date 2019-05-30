Mağarada sıkıştırıldılar! İşte teröristlerin teslim olma anı…

İKİ ODALI MAĞARA

Teröristlerin sıkıştırıldığı mağaranın yaklaşık 8 metre uzunluğunda iki odadan oluştuğu ve bir odanın toplantı için kullanıldığı değerlendirilirken, yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, el bombaları, telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.