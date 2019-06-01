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'de binanın çatısı alev alev yandı

'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 17:08
Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Fındıklı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı.

Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

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Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
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Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
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