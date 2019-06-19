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'de zincirleme ! 8 araç birbirine girdi

Son dakika habere göre D-100 Karayolu'nda kamyonet devrilmesi sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Küçükyalı mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu. İşte o feci kazadan görüntüler...

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Giriş Tarihi: 19.06.2019 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2019 07:43
Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

İddiaya göre, Ataşehir'deki halden çıkan sebze yüklü 34 ZP 5236 plakalı kamyonetin sürücü Osman Korkmaz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonet devcrildi.

Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Kazanın ardından aynı istikametinde ilerleyen 7 araç daha kazaya karıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Polis ekipleri Karayolu Kartal istikametini nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek kamyonetin içerisine sıkışan Korkmaz'ı kurtarma çalışması yaptı.

Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

İtfaiye ekipleri kamyonetin içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralı kurtarılan Osman Korkmaz'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

karışan 7 araç çekici yardımıyla kaldırılırken devrilen kamyonet İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vinciyle kaldırıldı.

Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

Trafik kazasında toplam 4 kişinin yaralı olarak çevredek hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. Kapanan Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Maltepe'de zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
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