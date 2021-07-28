Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti.