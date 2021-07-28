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Haberler Galeri Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 28.07.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 22:35

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Manavgat'taki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, Yeniköy Mahallesi sakinleri de ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Mahallede oturanlardan Mehmet Ali Arslan, "Elimizden gelen bu kadar. Burada cehennemi yaşadık, cehenneme gitmeye gerek kalmadı" dedi.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

Bölgede çok sayıda vatandaşa ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına havadan ve karadan da müdahaleye başlandı. Yangın bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da sirayet etti.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

4 AYRI NOKTADA YANGIN

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 ayrı noktada yangın çıktı. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı.

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı

450 ORMAN İŞÇİSİ GÖREV YAPIYOR

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki yangınlara 2 uçak, 15 helikopter, 111 arazöz, 6 dozer ve 450 orman işçisiyle müdahale edildiğini bildirdi.

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