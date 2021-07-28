Giriş Tarihi: 28.07.2021 22:06Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 22:35
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını! Dehşetin boyutu saatler geçtikçe ortaya çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Manavgat'taki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, Yeniköy Mahallesi sakinleri de ellerine aldıkları hortumlarla yangının evlerine yaklaşmasını engellemeye çalışıyor. Mahallede oturanlardan Mehmet Ali Arslan, "Elimizden gelen bu kadar. Burada cehennemi yaşadık, cehenneme gitmeye gerek kalmadı" dedi.