Arif Nihat Asya'nın "Yürüyeceksin... Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın." dizelerini okuyan Erdoğan, "İnşallah artık an meselesi. Afrin'e girdik, giriyoruz. Sizlere her an bu müjdeyi verebiliriz. Buraya gelirken aldığım rakam, teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3569." dedi.