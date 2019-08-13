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Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

'in Marmara ilçesinde dün öğleden sonra çıkan ve gece kontrol altına alınabilen, 80 hektar alanın zarar gördüğü yangının boyutu günün ilk ışıklarında ortaya çıktı.

AA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 13.08.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 14:32
Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Günün ağarmasıyla orman yangınından kaynaklanan zarar da belirginleşti. 30 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı, 100 civarında hayvanın telef olduğu bölgede bazı araçların da yandığı görüldü.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alevlerin küçük bir yerde başladığını belirten Erçin, "Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, birden büyüdü." dedi.

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Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Erçin, babasından kalma zeytinliklerde hasara yol açan nedeniyle kümeslerindeki kanatlı hayvanların telef olduğunu ifade etti.

Nurgül Erçin'in eşi Rıfat Erçin de 40 yıldır adada yaşadıklarını dile getirdi.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangından büyük üzüntü duyduklarını anlatan Erçin, "Biz bu çamları öğrencilerle diktik, büyük hayallerle dikilmişti. birden büyüdü, şehri duman bastı. İnsanlar panik olmaya başladı. Allah bir daha göstermesin ama emekler boşa gitti." diye konuştu.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, yangına ilişkin soruşturma kapsamında, evinin bahçesinde biriktirdiği otları yakarak çıkmasına neden olduğu iddia edilen H.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde dün öğleden sonra çıkan yerleşim yerlerine sıçramış, 3 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü. Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 30 kişi dumandan etkilenmiş, hayvanlar da telef olmuştu.

Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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