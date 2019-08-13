Marmara Adası'ndaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Ada sakinlerinden Nurgül Erçin, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok kötü bir gün geçirdiklerini söyledi.

Alevlerin küçük bir yerde başladığını belirten Erçin, "Büyümez zannettik ama çok şiddetli bir fırtına vardı, yangın birden büyüdü." dedi.