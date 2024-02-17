Giriş Tarihi: 17.02.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
11:10
Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları, 3'üncü gününde de sürüyor. Denizin 51 metre derinliğinde tespit edilerek görüntülenen 'BATUHAN A' isimli gemiye bugün dalışın gerçekleştirilmesi beklenirken, kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin de gemide olduğunun tespit edildiği öğrenildi.