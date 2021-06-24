Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

Haydarpaşa Limanı'ndan hareket eden Bilim-2 gemisinin ilk durağı Adalar'ın güneyindeki oşinografi istasyonu oldu. Burada ilk olarak tuzluluk, sıcaklık, derinlik, oksijen, bulanıklık, klorofil-a, ışık miktarını ölçen ve istenen derinlikten su örneği alabilen CTD Rozet Sistemi 100 metrelik derinliğe indirildi. Ardından denize indirilen plankton ağı ile su kolonu içindeki müsilaj tabakasından örnek alındı. Taban çamurunun temin edilmesi amacıyla da çoklu karot örnekleyicisi olan ahtapot cihazı suya bırakıldı.