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Haberler Galeri Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...
Giriş Tarihi: 24.06.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 14:52

Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

MARMOD Projesi'nde görev alan ve müsilaj oluşumlarıyla ilgili Bilim-2 Gemisi ile Marmara Denizi'nde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Adalar'ın güneyinde 100 metre ve Çınarcık Çukuru'nda 1210 metre derinlikten aldıkları zemin örneği ile su numunelerinden yeni verilere ulaştı. Bilim insanları, 100 metre derinliğin özellikle üstteki 30 metresinde müsilajın yoğun olduğunu, tabakanın, sediman yüzeyine oturmadığını, dip sularında bir miktar oksijenin az da olsa bulunduğunu, ciddi bir hidrojen sülfür birikimin bulunmadığını belirledi. İlk kez Marmara'nın en derin noktasında deniz tabanında örnekleme yapan bilim insanları, burada da bir hidrojen sülfür birikimine rastlamazken, çok az miktarda oksijenin hala Akdeniz suları ile Çınarcık Çukuru'na giriş yaptığını tespit etti. Müsilaj örneği üzerinde yapılan deneyde, müsilajın oksijeni 2,5-3 saatte tükettiği de bilimsel olarak kanıtlandı.

AA
Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda yürüttüğü Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi'nde görev alan ve Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumları ile ilgili çalışmalarına devam eden bilim insanları, ilk kez derin Marmara'da yani 100 metre ve ötesindeki müsilaj tabakalarını inceledi.

Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

MARMOD Projesi kapsamında, Marmara Denizi'ndeki araştırmalar devam ediyor. AA ve TRT ekipleri, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanlarının, Adalar'ın güneyi ile Çınarcık Çukuru'nda yer alan oşinografi istasyonlarında gerçekleştirdikleri çalışmaları görüntüledi.

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Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

Haydarpaşa Limanı'ndan hareket eden Bilim-2 gemisinin ilk durağı Adalar'ın güneyindeki oşinografi istasyonu oldu. Burada ilk olarak tuzluluk, sıcaklık, derinlik, oksijen, bulanıklık, klorofil-a, ışık miktarını ölçen ve istenen derinlikten su örneği alabilen CTD Rozet Sistemi 100 metrelik derinliğe indirildi. Ardından denize indirilen plankton ağı ile su kolonu içindeki müsilaj tabakasından örnek alındı. Taban çamurunun temin edilmesi amacıyla da çoklu karot örnekleyicisi olan ahtapot cihazı suya bırakıldı.

Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

Alınan numuneler daha sonra gemi içindeki laboratuvarda incelendi ve yeni veriler elde edilmek üzere deneyler yapıldı.

Bilim-2 gemisinin ikinci durağı, Marmara Denizi'nin en derin noktalarından biri olarak bilinen Çınarcık Çukuru oldu. Bilim insanları, ilk kez 1210 metre derinlikte gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında gerekli numuneleri alarak laboratuvarda inceledi.

Marmara'daki müsilaj incelemesinde bir ilk! Çok tehlikeli bilimsel tespit...

- "Yaptığımız analizlerde ciddi bir hidrojen sülfür birikim bulmadık"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, yürüttükleri çalışmaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilim-2 gemisinin yaklaşık 3 haftadır Marmara Denizi'nde ara ara da Karadeniz'de çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı.

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