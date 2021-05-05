Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 12:07 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 12:08

'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...

'nin dibinde 3 aydır etkili olan deniz salyası, kıyıları boyunca yüzeye çıkarak denizi kapladı. Giderek denizde artan beyaz tabakalı salya kabusu endişeye neden oluyor.

İHA
Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...

'nde yaklaşık 3 aydan beridir etkili olan deniz salyası, 'da deniz kıyısı boyunca yüzeye çıkarak denizde beyaz tabaka oluşturdu.

Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...

Uzun süredir denizin dibinde balıkçıların ağlarına takılıp, boyunca balık avcılığını engelleyen müsilaj denilen deniz salyası, son bir haftadır yüzeye çıkarak artmaya devam etmesi endişeleri de beraberinde getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...

İstanbul'dan 'ın Marmaraereğlisi, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri kıyıları boyunca etkili olan beyaz tabaka, Şarköy'den de Çanakkale kıyılarına kadar uzanıp etkisini sürdürüyor.

Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Marmara'yı boydan boya kapladı: 3 aydır etkili! Kabus büyüyor...
SON DAKİKA