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  • Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın

Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın

Terörle mücadelede etkin ve caydırıcı görev yürüten , yeni yıla vatan nöbetinde girdi. Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) Dağları arasında bulunan 'taki 1175 rakımlı Görmeç Üs Bögesi'nde eksi 7 derecede nöbet tutan askerler, 2019'un ilk dakikalarında karla kaplı dağ eteklerindeki muhtemel geçiş yollarını ağır silahlarla ateş altına aldı. Komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilen askerler, telefonla görüştükleri ailelerinin yeni yılını kutladı.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 01:53 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 02:11
Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
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Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
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Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
Mehmetçiğin yılbaşı mesaisi; gözünüz arkada kalmasın
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