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Haberler Galeri Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 26.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:42

Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı

Deniz YUSUFOĞLU
Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi... CHP'li Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan ile ilgili şunları söyledi: "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.

Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

Yayında skandal sözler sarf eden Yanardağ, Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini de belirtti.

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Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Tele 1 yayınında kullanılan bu skandal sözlerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İfadelerini kullandı.

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