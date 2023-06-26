Merdan Yanardağ, Öcalan’a övgüler düzmüştü! Başsavcılık soruşturma başlattı

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi... CHP'li Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan ile ilgili şunları söyledi: "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.