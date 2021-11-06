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Haberler Galeri Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti
Giriş Tarihi: 06.11.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 16:57

Milli Savunma Bakanlığı Twitter'dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, şehitleri anmak için Davraz Dağı'na tırmanan komandoların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

Türk askeri "Komando Marşı" eşliğinde Davraz Dağı'na tırmanış gerçekleştirerek, şehitleri andı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların, şehitleri anmak için Isparta Eğirdir'de bulunan Davraz Dağı'na tırmandığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

Tırmanışa, Azerbaycan ve Somalili kursiyerler de dahil 3 bin personelin katıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

MSB'nin Twitter hesabında komandoların, "Komando Marşı" eşliğinde tırmanışını gösteren video da paylaşıldı. Videoda, askerlerin dağın zirvesinde Türk, Azerbaycan ve Somali bayrağı açtıkları görüntüler de yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter’dan paylaştı: 3 bin komando böyle hareket etti

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