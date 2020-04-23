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Haberler Galeri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

'ün çocuk sevgisi! , 91 yıldır çocuklara armağan...

Bugün . , yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenirdi. Çünkü onun hayatında çocuk sevgi demekti. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisinden kareler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 15:02
Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

Bugün . , yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun çocuk diye seslenirdi. Çünkü onun hayatında çocuk sevgi demekti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

İşte 'ün çocuk sevgisinden kareler...

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Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

Mustafa Kemal, 15 Mart 1923 perşembe günü Adana'ya geldiğinde çocuklarla özel olarak ilgilendi. Şehir gezisi sırasında o günlerde şehrin kuzeyinde bulunan yetimhane okulu öğrencilerini görmek istediğini söylerek huzuruna çağırdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

İçlerinde henüz okul çağına gelmemiş, üzerlerinde beyaz elbise bulunan kız çocukları, kalpaklı erkek çocuklar, ellerinde pankartlarla Gazi Mustafa Kemal'i karşılamaya Ulu Camii yakınlarındaki Sanayi Mektebi'ne geldiler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

Hepsi de büyük bir coşku ile Mustafa Kemal'i karşılarında görmenin heyecanı ve coşkusuyla alkışlarla okulun bahçesini inletiyordu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

Mustafa Kemal okuldan çıktığı sırada okulun iki parçalı, yukardan aşağı doğru birbiri ile bağlantılı tahta merdivenlerinden aşağı inerken çocukları asker selamıyla selamladı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

Gazi, babalarını Kurtuluş Savaşı'nda kaybetmiş olan bu çocuklara ayrıca önem gösterdiğini söylemişti. Mustafa Kemal daha sonra selam durduğu yetim çocukları okullarına giderek yaşam koşullarını da görmek istedi.

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