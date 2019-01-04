Muş'tan kar manzaraları

Ocak ayıyla birlikte, soğuk hava iyiden iyiye etkisini hissettirdi. İstanbul'da kar henüz yokken, yurdun büyük bölümü beyaz örtünün altında. Özellikle Doğu Anadolu'da birkaç metreyi bulan kar örtüsü, hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Tatil olan okullar, kapanan yollar, elektriği kesilen yollar... Muş'ta sis ve soğuk hava, bölgede yaşayanlara zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yaban hayvanları yem bulmakta zorlanıyor. Bunun yanında kar; seyrine doyulmaz manzaralarda çıkarıyor.