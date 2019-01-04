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'tan kar manzaraları

Giriş Tarihi: 04.01.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 17:03
Muş'tan kar manzaraları

Ocak ayıyla birlikte, soğuk hava iyiden iyiye etkisini hissettirdi.

Muş'tan kar manzaraları

İstanbul'da kar henüz yokken, yurdun büyük bölümü beyaz örtünün altında.

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Muş'tan kar manzaraları

Özellikle Doğu Anadolu'da birkaç metreyi bulan kar örtüsü, hayatı olumsuz etkileyebiliyor.

Muş'tan kar manzaraları

Tatil olan okullar, kapanan yollar, elektriği kesilen yollar...

Muş'tan kar manzaraları

'ta sis ve soğuk hava, bölgede yaşayanlara zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Muş'tan kar manzaraları

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yaban hayvanları yem bulmakta zorlanıyor.

Muş'tan kar manzaraları

Bunun yanında kar; seyrine doyulmaz manzaralarda çıkarıyor.

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