‘Ne işe yarıyor’ demeyin!

Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...



Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...