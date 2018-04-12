‘Ne işe yarıyor’ demeyin! Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları... Giriş Tarihi: 12.04.2018 14:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 15:02
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
Hayata dair aslında her gün karşılaştığımız ama üzerine hiç düşünmediğimiz bir sürü şey var. Kimi şeyleri amacından farklı bir şekilde kullanıyoruz, kimi ayrıntıları ise hiç fark etmemişiz. İşte günlük hayattan dikkatimizi çekmeyen ayrıntıların anlamları...
Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.
Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.
‘Ne işe yarıyor’ demeyin!
Uçak camlarındaki delikler
Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.