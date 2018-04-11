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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan 'nin altındaki , dayanıklı yapısıyla mühendisleri bile şaşırttı.

Giriş Tarihi: 11.04.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 15:02
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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

İstanbul Fatih'te bulunan ve 7 yıldır restore edilen ile külliyesinin temelinden 'sanat galerisi' çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12'si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Çemberlitaş semtindeki gizemli mimarisi, mühendislik başarısı ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan 262 yıllık ve külliyesinin, 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

2013'te 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde, 8.5 metre derinliğinde bir alana ulaşılan, Türkiye'deki ilk fore kazık sistemi ve su toplama kuyusunun bulunduğu caminin restorasyonun tamamlanmasıyla gelinen nokta, mühendisleri de şaşırttı.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan 'nin altındaki , ilk kez Yeditepe Bienali etkiliği kapsamında ziyarete açıldı.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan 'nin altındaki 'nde çalışmalar sonucu şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde 12 oda ile toplam 19 bölmeli bir alan gün yüzüne çıkartıldı.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Yerebatan Sarnıcı'nı andıran mahzen, aslında Osmanlı Barok mimarisi olarak yapılan tarihi caminin üzerine oturduğu kaide özelliğini taşıyor.

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'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!
Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Mahzenin giriş kapısı ise sadece 1.5 metre genişliğinde. Bir kişinin güçlükle geçtiği kapınını ardında ise Osmanlı mimarisinin en güzide eseri yer alıyor.

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