Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni, dayanıklı yapısıyla mühendisleri bile şaşırttı. İstanbul Fatih'te bulunan ve 7 yıldır restore edilen Nuruosmaniye Camii ile külliyesinin temelinden 'sanat galerisi' çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12'si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü. Çemberlitaş semtindeki gizemli mimarisi, mühendislik başarısı ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan 262 yıllık Nuruosmaniye Camii ve külliyesinin, 2010 yılında başlayan restorasyonu tamamlandı. 2013'te 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde, 8.5 metre derinliğinde bir alana ulaşılan, Türkiye'deki ilk fore kazık sistemi ve su toplama kuyusunun bulunduğu caminin restorasyonun tamamlanmasıyla gelinen nokta, mühendisleri de şaşırttı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni, ilk kez Yeditepe Bienali etkiliği kapsamında ziyarete açıldı. Tam 420 kamyon balçık alınarak ortaya çıkartılan Nuruosmaniye Camii'nin altındaki Nuruosmaniye Mahzeni'nde çalışmalar sonucu şimdiye kadar hiç kimsenin bilmediği, 2 bin 42 metrekare büyüklüğünde 12 oda ile toplam 19 bölmeli bir alan gün yüzüne çıkartıldı. Yerebatan Sarnıcı'nı andıran mahzen, aslında Osmanlı Barok mimarisi olarak yapılan tarihi caminin üzerine oturduğu kaide özelliğini taşıyor. Mahzenin giriş kapısı ise sadece 1.5 metre genişliğinde. Bir kişinin güçlükle geçtiği kapınını ardında ise Osmanlı mimarisinin en güzide eseri yer alıyor.