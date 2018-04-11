Nuruosmaniye Mahzeni'nden 2. Yerebatan Sarnıcı çıktı!

İstanbul Fatih'te bulunan ve 7 yıldır restore edilen Nuruosmaniye Camii ile külliyesinin temelinden 'sanat galerisi' çıktı. 2 bin 42 metrekarelik alanda 12'si oda, toplam 19 bölge ve kuyuya ulaşıldı. Temelde kullanılan 270 meşe kazığının hiç çürümediği görüldü.